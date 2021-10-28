С первой «бронзой» Кубка РК поздравил волейболисток аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанский женский волейбольный клуб «Куаныш» стал бронзовым призером Кубка Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортсменок поздравил аким области Кумар Аксакалов.

«Североказахстанский волейбольный клуб «Куаныш» вновь радует своих болельщиков. Наши девчонки впервые в своей девятилетней истории стали бронзовыми призерами Кубка Казахстана. Наши спортсменки показывают стабильно хорошую игру: в прошлом сезоне «Куаныш» впервые вошел в тройку сильнейших в Национальной лиге. Поздравляю наших волейболисток с бронзовыми медалями Кубка страны и надеемся, что в стартовавшем спортивном сезоне «Куаныш» проявит бойцовский характер и поднимется на высшую ступень пьедестала», - написал К. Аксакалов на своей странице в социальной сети .

В марте североказахстанские волейболистки стали бронзовыми призерами чемпионата Казахстана среди женских команд национальной лиги сезона 2020/21.

Волейбольный клуб «Куаныш» был образован в 2012 году по инициативе предпринимателя Кайрбека Хамзина. Основу команды составляют североказахстанские спортсменки. Дублирующий состав клуба полностью собран из местных волейболисток.