С первой «бронзой» Кубка РК поздравил волейболисток аким СКО
Спортсменок поздравил аким области Кумар Аксакалов.
«Североказахстанский волейбольный клуб «Куаныш» вновь радует своих болельщиков. Наши девчонки впервые в своей девятилетней истории стали бронзовыми призерами Кубка Казахстана. Наши спортсменки показывают стабильно хорошую игру: в прошлом сезоне «Куаныш» впервые вошел в тройку сильнейших в Национальной лиге. Поздравляю наших волейболисток с бронзовыми медалями Кубка страны и надеемся, что в стартовавшем спортивном сезоне «Куаныш» проявит бойцовский характер и поднимется на высшую ступень пьедестала», - написал К. Аксакалов на своей странице в социальной сети .
В марте североказахстанские волейболистки стали бронзовыми призерами чемпионата Казахстана среди женских команд национальной лиги сезона 2020/21.
Волейбольный клуб «Куаныш» был образован в 2012 году по инициативе предпринимателя Кайрбека Хамзина. Основу команды составляют североказахстанские спортсменки. Дублирующий состав клуба полностью собран из местных волейболисток.