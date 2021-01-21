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    01:44, 21 Январь 2021 | GMT +6

    С паспортом образца 1974-го года проживал мужчина в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за последний год документировали более 100 человек, проживающих по недействительным паспортам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, уже с начала этого года девять человек обратились за получением документов в миграционную полицию. Один из них Наиль Кадыров, который получил паспорт образца 1974-го года в восьмидесятые годы и больше документы не менял. Все эти годы работал без официального трудоустройства. Новые документы оформил с помощью сотрудников миграционной полиции за два месяца.

    «Отсутствие документов ограничивает людей в реализации своих конституционных прав и законных интересов. В категорию людей с неурегулированным статусом чаще всего попадают лица без действительных документов, удостоверяющих их личность. Всего за пять лет сотрудники миграционной службы выявили более 1600 таких граждан», - рассказал начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.

    С сентября прошлого года в стране проходит акция по определению правого статуса лиц, находящихся без документов. Совместно с участковыми инспекторами миграционные полицейские выявляют людей, проживающих по старым документам либо по свидетельствам о рождении.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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