Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

S&P подтвердило рейтинги ForteBank на уровне «B+/B»

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Июня 2020, 12:30
S&P подтвердило рейтинги ForteBank на уровне «B+/B»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило о своем решении подтвердить рейтинги ForteBank на уровне «B+/B», рейтинг по национальной шкале «kzBBB», прогноз «стабильный», передает МИА «Казинформ».

Как сообщают аналитики S&P, «Подтверждение рейтингов отражает наше видение, что капитал и запас ликвидности банка позволят ему выдержать давление от неблагоприятных условий операционной среды в Казахстане, вызванных экономическим спадом, пандемией COVID-19 и снижением цен на нефть. Позиция ликвидности ForteBank рассматривается как стабильная, отражающая большое количество ликвидных активов на его балансе. В тоже время мы верим, что менеджмент ForteBank хорошо знает местный рынок. Соответственно, опыт менеджмента поможет в управлении банком в этих неблагоприятных экономических условиях».

Новость прокомментировал Гурам Андроникашвили, председатель правления ForteBank:

«Я рад, что аналитики S&P продолжают проявлять доверие к банку и подтверждают рейтинги банка на текущем уровне. Несмотря на непростые рыночные условия, связанные с пандемией, ForteBank продолжает сохранять высокую эффективность и положительные финансовые и операционные результаты. Финансовые показатели отражают доверие к банку со стороны наших клиентов. Команда Forte постоянно работает над созданием новых цифровых продуктов и сервисов, которыми наши клиенты пользуются каждый день».

ForteBank является одним из наиболее стабильных, ликвидных и хорошо капитализированных банков страны. У банка 20 филиалов и около 100 отделений. В 2018-2020 годах ForteBank признавался лучшим банком Казахстана по версии Global Finance и лучшим банком в Казахстане по версии Asiamoney в 2019 году.


Банки   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев