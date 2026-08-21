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    S& P, Moody’s и Fitch могут включить в перечень международных агентств в Казахстане

    Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка вынесло на публичное обсуждение проект постановления об утверждении перечня международных кредитных рейтинговых агентств, передает корреспондент агентства Kazinform.

    S& P, Moody’s и Fitch могут включить в перечень международных агентств в Казахстане
    Фото: freepik.com

    Согласно проекту, в перечень планируется включить три международных агентства: Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service и Fitch.

    Документ разработан в рамках реализации пункта 3 статьи 6 проекта Закона Республики Казахстан «О кредитной рейтинговой деятельности».

    Как отмечается в обосновании, постановление направлено на определение международных кредитных рейтинговых агентств, рейтинги которых признаются Агентством.

    Ожидается, что утверждение перечня позволит обеспечить реализацию соответствующих положений закона со дня вступления постановления в силу.

    Проект не предполагает социальных, экономических, правовых или иных последствий в случае его принятия.

    Публичное обсуждение проекта продлится до 8 сентября 2026 года.

    Ранее сообщалось, что казахстанцам дадут 14 дней, чтобы отказаться от кредита без штрафа.

    НПА Казахстан Кредитные рейтинги АРРФР
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор