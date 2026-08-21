S& P, Moody’s и Fitch могут включить в перечень международных агентств в Казахстане

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка вынесло на публичное обсуждение проект постановления об утверждении перечня международных кредитных рейтинговых агентств, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно проекту, в перечень планируется включить три международных агентства: Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service и Fitch.

Документ разработан в рамках реализации пункта 3 статьи 6 проекта Закона Республики Казахстан «О кредитной рейтинговой деятельности».

Как отмечается в обосновании, постановление направлено на определение международных кредитных рейтинговых агентств, рейтинги которых признаются Агентством.

Ожидается, что утверждение перечня позволит обеспечить реализацию соответствующих положений закона со дня вступления постановления в силу.

Проект не предполагает социальных, экономических, правовых или иных последствий в случае его принятия.

Публичное обсуждение проекта продлится до 8 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что казахстанцам дадут 14 дней, чтобы отказаться от кредита без штрафа.