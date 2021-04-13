С ответственностью отношусь к своему здоровью - астанчане поделились ощущениями после вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среди астанчан растет спрос на вакцину. Это можно заметить по количеству людей, собравшихся в медицинских учреждениях, в торгово-развлекательных центрах для получения прививки. Астанчане поделились с корреспондентом МИА «Казинформ» ощущениями после получения первой дозы вакцины против COVID-19 в столичной городской поликлинике №6.

Виктор Иванович вместе с супругой решил сегодня получить вакцину от коронавируса. Ничего не боимся, обязательно нужно прививаться, говорит супружеская пара.

«Это обычный укол. Мы же с детства получаем прививки. Ничего не болело. Еще с детства вакцина ни разу не подводила нас. Последнюю прививку получила от гриппа. За это время ни разу не заболели. Чтобы обезопасить себя и окружающих, на этот раз тоже решили привиться», - добавила Людмила Петровна.

Жительница Нур-Султана Юлия Войтович тоже оказалась в числе тех, кто не верит в «теорию заговора». Привилась добровольно, поведала она.

«Мне 44 года. Предварительно позвонила в поликлинику. Через определенное время мне перезвонили и сказали, что можно подходить получить прививку. В последнее время много людей стало болеть. Чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса, я решила вакцинироваться. Верю в эффект вакцины. Многие из наших сотрудников привились в выходные дни. Нас никто не заставлял, кто захотел, тот и привился», - сказала Юлия Войтович.

Наталья Хомякова пришла в поликлинику с 20-летним сыном за очередной дозой вакцины. Это неизбежно, отметила она.

«Сначала нас осмотрел терапевт: измерил давление, температуру. Вообще не боюсь укола. А потом в порядке живой очереди привились. Ощущение, что комарик укусил и всё. Это неизбежно. Бороться против всего мира нет смысла. Это же не заболевание одного дня. Коронавирус существует уже год. Сейчас есть определенная модификация вируса. Зачем судьбу испытывать? Есть просто яркие примеры того, как серьезно переболели родственники. Я не хочу, чтобы мои близкие, родители заболели. Пришла получить укол не одна, а с сыном», - поделилась она.

Пенсионерка Шаин Таукенбекова тоже ответственно относится к своему здоровья. В ее планах вовсе и не было сегодня привиться от коронавируса.

«Сегодня пришла просто узнать, как люди вакцинируются. Ну, раз уж пришла, думаю, стоит получить укол. Морально готова получить вакцину. Чтобы не заболеть, хочу вакцинироваться. Осенью получила прививку от гриппа, чувствовала себя хорошо. В целом я ответственно отношусь к своему здоровью», - сказала жительница столицы.

42-летний Азамат Коныратов с нетерпением ждал возможности получить вакцину.

«Я не болел коронавирусом. Сегодня мы с друзьями приехали получить вакцину. Друг уехал вакцинироваться в поликлинику №9, еще один друг – в ТРЦ, я по месту прикрепления приехал сюда. Когда речь только шла о вакцинации, с нетерпением ждал этой возможности. Сначала место укола чуточку болело, но сейчас перестало. Пока ничего не беспокоит. Один из близких родственников работает врачом. Он еще в феврале получил вакцину. Постоянно беседую, советуюсь с ним. Он объяснял, что бояться не нужно, лучше привиться. Сейчас начинается Ораза, буду соблюдать пост. А уже через 21 день приду за второй дозой вакцины», - поделился он.

Жительница Нур-Султана Анна Слабченко тщательно изучила российскую вакцину перед применением, даже понаблюдала за состоянием здоровья сына, который один из первых привился от коронавируса.

«Мой сын работает врачом. Первым привился он. Особо не агитировал. Мы наблюдали за ним, все проходило замечательно. Он изучил статистику и посоветовал нам тоже привиться. Сама проявила инициативу, позвонила в поликлинику, так и пришла сюда. Мне предложили завтра прийти, но я не стала откладывать, поэтому сразу же обратилась в поликлинику. Меня осмотрел терапевт, потом привилась. Все прошло безболезненно. Чувствую себя хорошо. Надеюсь, так все будет дальше. Прививаться обязательно нужно. Это необходимо, чтобы защитить себя и свое окружение», - отметила Анна Слабченко.