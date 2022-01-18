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С осторожностью выходить на лёд просят жителей Атырауской области

18 Января 2022 21:46
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С осторожностью выходить на лёд просят жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- С осторожностью выходить на лёд водоемов просят спасатели жителей Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Чтобы уберечь людей, предотвратить чрезвычайные ситуации на водоемах. сотрудники ДЧС Атырауской области каждый день с утра до вечера осуществляют рейдовые мероприятия. С октября 2021 года организован 201 рейд. В школах области проведено 42 занятия на тему соблюдения правил безопасности в зимний период с охватом более 1000 учащихся.
«Лед на атырауских водоемах уже сформировался. В городе Атырау на реке Урал толщина его составляет в среднем 10-13 см, в городе Кульсары на озере Камысколь, реке Курсай - 15 см, а вот в селе Курмангазы на реках Шора и Кигач лед еще не сформировался.
В рамках рейдов проведена профилактическая работа с населением, любителями зимней рыбалки и отдыхающими на замерзших водоемах. Практика показывает, что в основной группе риска находятся школьники и рыбаки. Спасатели советуют родителям провести беседы с детьми по недопущению их выхода на замерзающий водоем, предупредить о том, что все шалости могут привести к трагическим последствиям, и не оставлять детей без присмотра.
Также задачей спасателей является донесение до любителей зимней рыбалки информации о возможных опасностях на льду. При себе нужно иметь спасательные средства. Необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться»,- рассказали в пресс-службе ДЧС региона.


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#Атырауская область   #Безопасность   #МЧС  
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Автор:

Виктор Сутягин

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