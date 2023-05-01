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С особым удовольствием слушаю казахские песни - студентка Сюзанна Овсепян

Автор:  
Агата Мухамеджанова
1 Мая 2023, 19:52
С особым удовольствием слушаю казахские песни - студентка Сюзанна Овсепян Фото из личного архива

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Сюзанна Овсепян, живущая в Балхаше, говорит, что к изучению казахского языка ее смотивировали казахские народные песни. Девушка, владеющая государственным языком, намерена в будущем обучать казахскому языку представителей других национальностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Когда Сюзанна Овсепян исполняет песню великого поэта Абая «Көзімнің қарасы», родные и друзья слушают ее с трепетом. Эта песня знакома каждому у нас в стране. Однако родные Сюзанны говорят, что в ее исполнении песня как будто преображается. Девушка и сама любит эту песню. Никто в семье или в окружении ей не навязывал любовь к казахскому народному творчеству. Особенную любовь и привязанность она почувствовала в школьные годы. С тех пор и слушает все народные песни.

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Сюзанна признается, что учить государственный язык она захотела благодаря своей любви к творчеству.

«Я испытываю особую любовь к казахскому народу, когда исполняю песню Абая «Көзімнің қарасы». Казахские песни звучат мелодично и грациозно. Я с удовольствием слушаю композиции», - говорит Сюзанна Овсепян.

Для Сюзанны поэзия – это великий мир, таинственная сила, потому что она воспитывалась на произведениях великого казахского поэта.

«Выучить казахский язык не так уж и сложно. Если у вас казахскоязычная среда, то это вообще очень легко. Когда у меня спрашивают о преимуществах владения казахским языком, то в первую очередь я говорю, что у меня расширяется круг друзей. Для меня это очень ценно. Разговаривая с ними свободно на казахском языке, я все понимаю и могу донести свои мысли на государственном языке. К тому же это способствует моему саморазвитию», - поделилась девушка.

Сюзанна Овсепян учится на втором курсе в Балхашском гуманитарно-техническом колледже имени Алихана Мусина. В будущем она планирует стать учителем начальных классов. Она также обучает детей других национальностей, желающих овладеть казахским языком.


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