+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 6 °С
USD 428.67 EUR 495.5
RUB 6 CNY 67.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

С ослаблением карантина в столице сократились случаи бытового насилия - ДП

9 Ноября 2021 16:08
Поделиться:
С ослаблением карантина в столице сократились случаи бытового насилия - ДП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С ослаблением карантинных мер в столице сократились случаи семейного дебоширства. Об этом на брифинге сообщил и.о начальника УП района «Есиль» ДП города Нур-Султана Марат Абиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Подозреваемого в контрабанде наркотиков оштрафовали в Туркестанской области
Обращаются ли столичные мужчины с жалобами на насилие в семье Столичные полицейские разработали алгоритм по выявлению жертв семейного насилия Сколько семейных дебоширов привлекли к ответственности в столице

«Да, с постепенным ослаблением карантина значительно уменьшились случаи семейного дебоширства в столице», - сказал Марат Абиров, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в полиции заявляли, что во время пандемии и жесткого карантина в Казахстане наблюдался рост случаев бытового насилия.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские разработали специальный алгоритм работы по выявлению жертв семейного насилия.

«Разработан специальный алгоритм по выявлению жертв насилия, которые напрямую не имеют возможности обращаться в полицию. Ориентируются продавцы аптек и придомовых продовольственных магазинов на оперативное взаимодействие с полицией, поскольку они чаще становятся невольными свидетелями таких фактов», - пояснил Марат Абиров.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Подозреваемого в контрабанде наркотиков оштрафовали в Туркестанской области
Обращаются ли столичные мужчины с жалобами на насилие в семье
Столичные полицейские разработали алгоритм по выявлению жертв семейного насилия
Сколько семейных дебоширов привлекли к ответственности в столице
Популярное
1 В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
2 В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
3 Свадьбу на 100 человек прервала мониторинговая группа в СКО
4 Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
5 Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД
6 Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
Читайте также
В столице стражи порядка проверяют семейных дебоширов через видеозвонок
Фейк: «Секретный документ Международного банка доказывает, что пандемия продлится до 2025 года»
В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
Свадьбу на 100 человек прервала мониторинговая группа в СКО
Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД
Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив