С ослаблением карантина в столице сократились случаи бытового насилия - ДП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С ослаблением карантинных мер в столице сократились случаи семейного дебоширства. Об этом на брифинге сообщил и.о начальника УП района «Есиль» ДП города Нур-Султана Марат Абиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, с постепенным ослаблением карантина значительно уменьшились случаи семейного дебоширства в столице», - сказал Марат Абиров, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в полиции заявляли, что во время пандемии и жесткого карантина в Казахстане наблюдался рост случаев бытового насилия.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские разработали специальный алгоритм работы по выявлению жертв семейного насилия.

«Разработан специальный алгоритм по выявлению жертв насилия, которые напрямую не имеют возможности обращаться в полицию. Ориентируются продавцы аптек и придомовых продовольственных магазинов на оперативное взаимодействие с полицией, поскольку они чаще становятся невольными свидетелями таких фактов», - пояснил Марат Абиров.



