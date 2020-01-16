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С осени прошлого года идут поиски двух жителей СКО

16 Января 2020 09:45
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С осени прошлого года идут поиски двух жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году зарегистрировали 169 случаев исчезновения людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 159 из пропавших удалось найти. Большую часть – в дежурные сутки.

«Исчезновения людей нередко происходят на фоне напряжённых отношений с близкими. Ещё один важный фактор — алкоголь. Из 169 пропавших 75 имели склонность к злоупотреблению спиртными напитками. При этом 26 из них — женщины. При розыске таких людей особый акцент делается на проверке увеселительных заведений. Встречаются в практике и случаи, когда человек меняет населённый пункт с целью трудоустройства и не спешит выходить на связь с родственниками», - рассказал начальник управления криминальной полиции Пётр Климов.

Особая категория – несовершеннолетние. Каждый случай самовольного ухода подростков из дома держит на контроле руководство полиции. В первую очередь тщательно отрабатывают круг знакомств. Обычно среди друзей и находят подростков. Всех несовершеннолетних в прошлом году нашли и вернули домой.

Сейчас стражи порядка области разыскивают двух жителей области: 49-летнюю женщину и 36-летнего мужчину.

Бакыт Хамзина ушла в неизвестном направлении из дома в селе Жанаталап района Шал акына 18 ноября 2019 года. Приметы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы седые. Была одета в красную куртку, чёрную вязаную шапку, джинсы серого цвета.

Виктор Раскатов ушёл из дома в городе Петропавловске 30 сентября 2019 года. Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, глаза зелёные, волосы тёмно-русые, имеются залысины, брови редкие изогнутые. На нём были трико серого цвета, тёмно-зелёная куртка, чёрная шапка.

Полицейские просят всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавших, сообщить на номер 102.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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