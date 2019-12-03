С опытом работы Центра «Жанұя» ознакомились представители регионов страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместители акимов областей Казахстана по социальным вопросам посетили Центр поддержки института семьи «Жанұя» и ознакомились с его работой, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Заместители акимов регионов ознакомлены с работой центра по оказанию консультационной помощи по вопросам трудоустройства, назначения АСП, оказания юридической, психологической помощи социально-уязвымым слоям населения.

Заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, проводя экскурсию для коллег, отметил, что основной задачей является максимальное обеспечение развития института семьи во всех регионах.

«По поручению Главы государства мы провели экскурсию для наших коллег из регионов по Центру поддержки института семьи «Жанұя». Данная экскурсия была проведена для того, чтобы ознакомить коллег с нашим Центром и для обмена опытом. На сегодня стоит задача максимально обеспечить развитие института семьи во всех регионах, и опыт «Жанұя» нужно распространять во всех регионах. Мои коллеги понимают, что настало время внедрять и распространять этот опыт», - подчеркнул он.

По словам Бахтияра Макена, в Центр в основном обращаются по вопросам жилья, участия в госпрограммах, получения АСП.

«По каждому вопросу даются консультации, находятся пути решения тех проблем, с которыми обращаются жители. В будущем мы планируем открыть филиалы Центра в каждом районе города», - поделился замакима города Нур-Султана.

Как отметил заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов, такие центры необходимо открывать во всех регионах страны, где будут проводиться необходимые консультации для населения.

«Город Нур-Султан поделился своим опытом в создании Центра поддержки института семьи «Жанұя». Этот Центр очень функционален, так как здесь оказывается около 70 услуг для населения. Здесь поднимаются актуальные вопросы, также для многодетных семей жители получают подробные консультации. Я думаю, такие центры необходимо создавать и в других регионах. У нас в каждом областном, районном центре занятости проводят консультации, но там меньше услуг оказывается, чем у вас», - отметил заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов.

В Центре поддержки институа семьи «Жанұя» оказывается порядка 70 услуг, работают 60 сотрудников. Со дня открытия, за три месяца работы, в Центр обратились 6,3 тысячи человек, было рассмотрено 13 тысяч вопросов, 3 тысячи из них решены. Среди них - вопросы трудоустройства, назначения АСП, оказания юридической, психологической помощи.

Также заместители акимов областей и городов посетили социальные объекты столицы, в частности, школу-лицей №88 и городскую многопрофильную больницу №2.







