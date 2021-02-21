С окна девятого этажа звал на помощь маленький ребенок в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские спасатели помогли ребенку, который звал на помощь из открытого окна многоэтажного дома. С помощью автолестницы пожарные поднялись на девятый этаж и сняли с подоконника 4-летнего ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

17 февраля поступило сообщение о том, что в Караганде в жилом доме по улице Сталелитейная из открытого окна квартиры на 9-м этаже маленький ребенок зовет на помощь. К месту оперативно выехали силы и средства пожарных частей №№11 и 7 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС Карагандинской области.

«Прибыв на место, пожарные-спасатели увидели девочку, стоящую на подоконнике. Время от времени ребенок открывал и закрывал окно. Бойцы сразу же приступили к установке автолестницы в окно 9-го этажа. Одновременно пожарные-спасатели предприняли попытки зайти в квартиру через подъезд, но дверь квартиры была заперта. Бойцы поняли, что в квартире нет взрослых», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Всё то время пока устанавливали автолестницу и поднимались по ней, бойцов не оставляла мысль о том, что они могут не успеть, что ребенок может оступиться или испугаться и упасть с высоты, поэтому несколько сотрудников встали внизу под окнами.

Пожарных-спасателей, поднявшихся по автолестнице, 4-летняя девочка встретила, стоя на подоконнике у открытого окна со словами: «Меня не нужно спасать, у меня все хорошо». Дружески беседуя с ребенком, бойцы зашли в квартиру, сняли девочку с подоконника.

Через короткое время прибыла родительница девочки. Оказалось, что мама вместе с младшим ребенком ненадолго отлучилась и оставила девочку одну, предварительно поговорив с ней об этом: «Я и не подозревала, что она может открыть окно. Мы и раньше оставляли ее одну на короткое время, но в этот день она испугалась чего-то и начала кричать в открытое окно».

Родители девочки выражают искреннюю благодарность бдительным соседям, вызвавшим спасателей.

Особую благодарность выражают пожарным-спасателям. «Очень хорошие и понимающие люди у вас работают. Хорошие мужчины, профессионалы в своей работе», - отметили родители.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области напоминает, что опасно оставлять маленьких детей без присмотра. Рекомендуем установить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров.Если нет возможности установить фиксирующее устройство, открутите ручку окна, используя ее по мере необходимости. Проводите беседы с детьми об опасности окон.