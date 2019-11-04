С огромным успехом прошли гастроли театра «Астана Балет» в Павлодаре
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сцене Дворца культуры имени Естая столичный коллектив впервые представил павлодарской публике программу из трех одноактных балетов неоклассического направления: всемирно признанный шедевр «Серенада» Джорджа Баланчина, а также две работы приглашенного хореографа театра Рикардо Амаранте Love Fear Loss и A Fuego Lento, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам главного балетмейстера театра «Астана Балет» Мукарам Авахри, к выбору гастрольной программы художественное руководство подошло с особой тщательностью: учитывалась программа, с которой театр выступал в Павлодаре три года назад, технические возможности сцены, а главное – основная идея и посыл.
«Если в классическом наследии неким ориентиром является «Лебединое озеро», то в неоклассической хореографии та самая точка отсчета – это спектакли Баланчина. Музыка Чайковского, приятные глазу хореографические рисунки, чистота линий – «Серенада» оказывает благотворное влияние на сознание, воспитание вкуса и духовное обогащение. К тому же, у нас два прекрасных состава, артисты выступили на высоком профессиональном уровне, также, как если бы выступали на столичной или европейской сцене» - отметила заслуженный деятель Казахстана Мукарам Авахри,
Во втором отделении вечер продолжили работы бразильского хореографа Рикардо Амаранте – Love Fear Loss и A Fuego Lento. Публика отметила эмоциональность, чувственность и техническое мастерство артистов. Оба дня выступлений прошли при полном аншлаге, под бурные овации и возгласы «браво».
«Фантастическое представление! Артисты произвели на меня неизгладимое впечатление своим мастерством: казалось, они не танцуют – парят над сценой! И, конечно, тот эмоциональный накал, он чувствовался в каждом движении. Я думаю, никто из зрителей не ушел отсюда прежним», - поделился эмоциями зритель Арман Жумагалиев.
«Это было невероятно: столько эмоций, красоты и изящества! Это было даже лучше, чем мы могли себе представить! Мы очень рады и благодарны артистам за этот праздник для всех жителей Павлодара. Надеемся, что подобные гастроли театра «Астана Балет» станут хорошей ежегодной традицией», - сказала павлодарка Ассоль Муфасалинова.
В декабре театр «Астана Балет» представит новую премьеру – двухактный балет «Золушка» на музыку композиторов 19-21 веков. Хореографом-постановщиком выступит российский балетмейстер Надежда Калинина.
Напомним, ранее сообщалось о том, что «Астана Балет» выступит в Павлодаре с программой из трех одноактных балетов
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