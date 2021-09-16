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    18:14, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    С очередного тоя в Алматы вывели 40 человек

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Информацию о прерванном тое в городе Алматы озвучили представители мониторинговой группы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    11 сентября, после семи вечера, проверяющие выявили нарушение в ресторане «Данияр» в Жетысуском районе. Как сообщили проверяющие, на банкете находились около 40 человек. По факту собран административный материал для передачи в управление санитарно-эпидемиологического контроля.

    Напомним, что, несмотря на спад заболеваемости, все мероприятия с массовым скоплением людей в Алматы находятся под запретом. Жителей и гостей города призывают не посещать банкеты, свадебные торжества, так как там могут находиться бессимптомные носители коронавирусной инфекции.

    Всего с 9 по 12 сентября в Алматы выявили 34 нарушения карантинных мер со стороны юридических лиц. В городе продолжают усиленно работать 40 мониторинговых групп.

    С начала года проверками охвачен 39 051 объект, выявлено 3708 объектов с нарушениями карантинных мер. Составлено 5847 протоколов, из них наложено на юридические лица 628 протоколов на сумму 220 165 910 тенге, в отношении физических лиц за нарушение масочного режима составлено 5219 протоколов на сумму 229 655 410 тенге.

    В отношении злостных нарушителей карантина в суды передано 76 дел, из них по 67 материалам приняты решения о приостановлении деятельности.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Алматы
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