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С обманутыми вкладчиками ломбардов встретился аким Жамбылской области

28 Августа 2020 08:42
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С обманутыми вкладчиками ломбардов встретился аким Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С обманутыми вкладчиками ломбардов «Выгодный займ» и «Гарант 24-Ломбард»встретился глава региона Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на приеме у главы региона Бердибека Сапарбаева побывали жители города Тараза Нургуль Шалова, Бердибек Авхинбаев и Саида Елубекова. Они представляют интересы обманутых вкладчиков кредитных компаний «Выгодный займ» и «Гарант 24-Ломбард», руководители которых обвиняются в мошенничестве.

Как известно, в Казахстане заложниками финансовой пирамиды оказались сотни людей во всех регионах страны. Поверив рекламе, люди вложили в сомнительные компании солидные деньги. При этом вкладчиков не смущал тот факт, что данные компании работали незаконно, не имея даже лицензий. В результате желающие быстро и легко обогатиться оказались у разбитого корыта, и сейчас не могут вернуть даже того, что вложили. А ведь многие из них имеют кредиты в банках, которые надо выплачивать своевременно, отметили в пресс-службе.

«Нам хорошо известно о вашей проблеме. Следствие по данному делу еще продолжается. Затем последует судебное разбирательство. В свою очередь, мы будем содействовать положительному решению вашей проблемы в рамках закона», - сказал аким области.

Заявители высказали сомнение относительно того, что мошенники получат по заслугам, а вкладчикам вернут вложенные деньги. Также они попросили оказать содействие в получении отсрочки по кредитам.


«Виновные ответят по закону, - заверил пострадавших Бердибек Сапарбаев. - Уголовные дела в отношении этих компаний будут досконально расследованы, и сомнений в объективности следствия не может быть. Сейчас не то время. Что касается ваших выплат по текущим кредитам, то по данному вопросу работает мой заместитель. Мы постараемся помочь по мере своих возможностей».



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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Галина Скрипник

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