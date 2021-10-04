«S.O.S» Димаша была представлена в аргентинском клубе фолк-музыки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе радио «La Era Dimash» видео с исполнением артиста песни «S.O.S» было показано в известном аргентинском фолк-клубе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Фолк-клубы в Аргентине – популярные и любимые места среди музыкантов и танцоров, где они с большим удовольствием исполняют народные песни. Такие клубы становятся колыбелью для многих великих артистов и являются одними из самых посещаемых мест туристами.

3 октября в фолк-клубе провинции Сальта перед большим количеством людей на огромном экране было представлено исполнение Димашем легендарной песни «S.O.S».

Ведущий мероприятия представил казахстанского артиста следующими словами:

«Он и его голосовые связки были благословлены Богом. Многие знают его, а кто-то еще нет, так как он – артист из другого уголка земли. Его зовут Димаш, и у него изумительный голос».

Демонстрация видео «S.O.S». в аргентинском фолк-клубе прошла в рамках специального тура, организованного радиостанцией «La Era Dimash». Цель тура – представить казахстанского артиста в разных уголках Аргентины, чтобы еще больше людей открыли для себя его творчество.