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    16:36, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    «S.O.S» Димаша была представлена в аргентинском клубе фолк-музыки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе радио «La Era Dimash» видео с исполнением артиста песни «S.O.S» было показано в известном аргентинском фолк-клубе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

    Фолк-клубы в Аргентине – популярные и любимые места среди музыкантов и танцоров, где они с большим удовольствием исполняют народные песни. Такие клубы становятся колыбелью для многих великих артистов и являются одними из самых посещаемых мест туристами.

    3 октября в фолк-клубе провинции Сальта перед большим количеством людей на огромном экране было представлено исполнение Димашем легендарной песни «S.O.S».

    Ведущий мероприятия представил казахстанского артиста следующими словами:

    «Он и его голосовые связки были благословлены Богом. Многие знают его, а кто-то еще нет, так как он – артист из другого уголка земли. Его зовут Димаш, и у него изумительный голос».

    Демонстрация видео «S.O.S». в аргентинском фолк-клубе прошла в рамках специального тура, организованного радиостанцией «La Era Dimash». Цель тура – представить казахстанского артиста в разных уголках Аргентины, чтобы еще больше людей открыли для себя его творчество.


    Теги:
    Культура Димаш Кудайберген
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