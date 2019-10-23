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С ножом напали на полицейского в Алматинской области

23 Октября 2019 16:38
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С ножом напали на полицейского в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области задержали и поместили под стражу 26-летнего мужчину, напавшего с ножом на сотрудника полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Факт зарегистрирован в городе Саркан, где 22 октября молодой мужчина в алкогольном опьянении напал на участкового инспектора, прибывшего на вызов по семейному скандалу, и нанес ему два ножевых ранения. Несмотря на агрессивность вооруженного кухонным ножом дебошира, полицейским удалось его обезоружить, задержать и доставить в местный райотдел.

«Выяснилось, что в полицию позвонила мать подозреваемого, которая пожаловалась на сына, устроившего дома пьяный дебош. Подозреваемый в 2011 году уже был судим за попытку убийства полицейского и освободился «условно-досрочно» в декабре прошлого года. Сейчас задержанный мужчина помещен под стражу в изолятор временного содержания. Расследование по факту поставлено областным Департаментом на особый контроль», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По факту вооруженного нападения на сотрудника полиции возбуждено уголовное расследование, предусмотренное ст.24, ст.99 ч.2 УК РК «Покушение на убийство».

«Тут необходимо отметить подготовленность полицейского, мгновенно среагировавшего на внезапный выпад вооруженного дебошира, которого он сумел разоружить и при содействии напарника задержать. Кстати, получивший ножевые ранения офицер полиции после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение. Сейчас он находится на «больничном». Через день-другой участковый инспектор вновь приступит к своим обязанностям», - дополнили в областной полиции.

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Автор:

Хасан Еспанов

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