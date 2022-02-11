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С новыми инициативами Казахстана ознакомились в Грузии

11 Февраля 2022 21:07
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С новыми инициативами Казахстана ознакомились в Грузии

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - В Тбилиси состоялся круглый стол с участием руководителей ведущих аналитических центров, деловых кругов и СМИ Грузии, посвященный новым реформам и трансформации Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Посол Казахстана в Грузии Бауржан Мухамеджанов проинформировал участников о предпринимаемых мерах после январских событий, произошедших в Казахстане. Он отметил, что благодаря решительным мерам руководства страны удалось избежать дестабилизации и хаоса и в кратчайший срок вернуть жизнь в нормальное русло.

Дипломат рассказал о задачах нового Правительства РК по реализации экономических реформ и решению социальных проблем. Отметил, что сформулированы прикладные решения актуальных проблем казахстанцев, волновавших их в последнее время – это утильсбор, модернизация силового блока, рост цен на товары народного потребления, социальное расслоение по признаку достатка и другое. Эти шаги подтверждают приверженность власти к концепции «Слышащего государства».

Посол сообщил, что все принятые Казахстаном обязательства перед зарубежными партнерами и бизнесом будут реализованы в полном объеме. При этом будет разработана новая Концепция инвестиционной политики.

Отмечена также незыблемость курса политической модернизации и твердая приверженность нашей страны в обеспечении и соблюдении прав человека. Внешняя политика остается неизменной. «Она по-прежнему будет прагматичной и активной. Мы и далее будем являться надежным партнером в глобальных и региональных делах», - сообщил посол.

Участники дискуссии выразили живой интерес смелым решениям Президента Касым-Жомарта Токаева по дальнейшей политической, экономической и институциональной модернизации Казахстана.

По словам председателя аналитической организации Грузии «Geocase» Виктора Кипиани, события в Казахстане рассматриваются в контексте безопасности каспийско-черноморского региона в целом. В этой связи все заинтересованные стороны желают Казахстану скорейшей стабилизации, по его мнению, этому будет способствовать проводимые руководством страны политическая модернизация и структурные реформы не только в социальном блоке, но и в правоохранительной системе.

Доктор политических наук Гулбаат Рцхиладзе отметил, что история показывает, что после глобального кризиса начинается новая эра мышления.

«Мы это уже наблюдаем на примере Казахстана. Руководство Казахстана открыто и четко озвучило давно назревшие проблемы общества, и, что самое главное, указало конкретные пути решения, дав соответствующие поручения государственному аппарату. Трансформация политической системы, экономические реформы, принцип «Слышащего государства» будут продолжены. Я уверен, что у казахстанского народа светлое будущее»,- сказал эксперт.

По оценке заслуженного журналиста Грузии, политолога Бадри Начкебия, реформы открывают новый этап в истории независимого Казахстана. Отмечена социальная направленность программы действий руководства РК, в частности, важность создания фонда «Народу Казахстана».

В ходе мероприятия также были обсуждены состояние и перспективы казахстанско-грузинского сотрудничества, дипломатическим отношениям которым в 2022 году исполняется 30 лет.

Стороны выразили уверенность, что новые реформы в Казахстане оживят казахстанско-грузинские отношения во всех взаимовыгодных сферах.

Посол Казахстана поблагодарил Правительство, деловые круги и экспертное сообщество Грузии за поддержку Казахстана в эти трудные дни.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Грузия  
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