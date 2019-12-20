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С Новым годом детей павлодарского «Дома мамы» поздравили работники соцмедстрахования
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Подарки и поздравления достались 16 детям из павлодарского кризисного центра и их 13 мамам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В павлодарском Доме мамы живут 13 женщин и 16 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Такие кризисные центры работают во всех городах Казахстана, - сообщили в филиале по Павлодарской области Фонда социального медицинского страхования. - Здесь помогают женщинам, которые оказались в затруднительном положении и намеревались отказаться от ребёнка. Работа ведётся в тесном взаимодействии с медицинскими организациями, детскими больницами и роддомами, которые сообщают о нуждающихся в помощи мамах». Детей кризисного центра «Дом мамы» с наступающим 2020 годом в канун поздравил коллектив филиала по Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования». «Желаю, чтобы у вас в следующем году всё получилось, чтобы вы были здоровы, и чтобы у вас не было никаких проблем. Успехов, радости и исполнения всех желаний», - пожелала молодым мамам центра заместитель директора филиала по Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Алия Тульжанова. Инициаторы праздника подарили малышам подарки, а сотрудники праздничного агентства Amadeus представили развлекательную программу со сказочными персонажами. Санта Клаус и Новогодний оленёнок развлекли малышей и их мам разными играми, песнями и танцами.
Фото филиала по Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования».
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