+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -24 °С
USD 377.75 EUR 421.27
RUB 6.13 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

С новой схемой интернет-мошенничества столкнулись полицейские СКО

17 Января 2020 08:12
Поделиться:
С новой схемой интернет-мошенничества столкнулись полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области стражи порядка зафиксировали новый вид мошенничества в интернете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Более 300 случаев интернет-мошенничества зарегистрировала павлодарская полиция в 2019 году
Травматическое оружие «продавали» через мессенджеры мошенники Преступная группировка обналичивала деньги через подставные фирмы в Алматы Обещала «помочь» с получением дипломов мошенница в СКО

По информации пресс-службы департамента полиции, на первый взгляд ничего особенного: мошенник оформил кредит на жителя Петропавловска. С такими схемами североказахстанские полицейские уже сталкивались. Отличался способ отъема денег.

«Через фейковую страницу «ВКонтакте» злоумышленник попросил помощи. Он готов скинуть на карточку деньги, чтобы его девушке в больницу унесли продукты и часть оставили себе. Отзывчивый горожанин согласился и продиктовал преступнику свои реквизиты: удостоверение личности и номер счета. Через некоторое время на карту поступили 40 тысяч тенге. И тут же звонок с просьбой переслать деньги обратно, не посещать больницу, и оставить себе 3 тысячи тенге за беспокойство.», - рассказали в пресс-службе.

Горожанин и не подозревал, что полученные и отправленные им деньги были кредитом, который мошенник быстро на него оформил. Паспортные данные и номер карты он сам ему же и сообщил.

Подозреваемым в этом мошенничестве оказался 19-летний житель Уалихановского района. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество». Полицейские проверяют причастность сельчанина к аналогичным преступлениям.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив