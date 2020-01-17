С новой схемой интернет-мошенничества столкнулись полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области стражи порядка зафиксировали новый вид мошенничества в интернете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, на первый взгляд ничего особенного: мошенник оформил кредит на жителя Петропавловска. С такими схемами североказахстанские полицейские уже сталкивались. Отличался способ отъема денег.

«Через фейковую страницу «ВКонтакте» злоумышленник попросил помощи. Он готов скинуть на карточку деньги, чтобы его девушке в больницу унесли продукты и часть оставили себе. Отзывчивый горожанин согласился и продиктовал преступнику свои реквизиты: удостоверение личности и номер счета. Через некоторое время на карту поступили 40 тысяч тенге. И тут же звонок с просьбой переслать деньги обратно, не посещать больницу, и оставить себе 3 тысячи тенге за беспокойство.», - рассказали в пресс-службе.

Горожанин и не подозревал, что полученные и отправленные им деньги были кредитом, который мошенник быстро на него оформил. Паспортные данные и номер карты он сам ему же и сообщил.

Подозреваемым в этом мошенничестве оказался 19-летний житель Уалихановского района. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество». Полицейские проверяют причастность сельчанина к аналогичным преступлениям.



