С нового учебного года колледжам РК предоставлена академическая свобода

1 Декабря 2022, 12:37

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О предоставлении академической свободы колледжам сообщил министр просвещения Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министра.

«С третьей попытки нам удалось убедить заинтересованные стороны в необходимости данного решения. Кстати, ранее мы уже внедряли аналогичное изменение в сфере высшего образования, и теперь уже можно с уверенностью сказать, что это решение было правильным», - сообщил министр.

Он объяснил, что означает академическая свобода и рассказал, что раньше, при разработке учебных планов и программ, колледжи были привязаны к общим типовым учебным планам и программам. Допускалось изменение их содержания только до 50 %. Также сетка учебного плана зависела от сроков обучения, а взаимодействие с работодателями зачастую было формальным и заключалось в проведении профессиональных практик и присутствии их в составе государственных аттестационных комиссий.

Работодатели, которые в дальнейшем принимали выпускников на работу, не имели полноценной возможности совместно с колледжами разрабатывать образовательные программы и практические занятия, которые будут соответствовать их запросам при приеме на работу.

Предоставленная колледжам академическая свобода кардинально изменит такую ситуацию. И знания студентов будут применимы на практике, считает министр.

«Во-первых, благодаря новым правилам, работодатели будут принимать непосредственное участие в разработке и экспертизе образовательных программ. То есть, колледжи могут формировать учебные планы и программы не по общему утвержденному стандарту, а в зависимости от запросов рынка труда, профессионального стандарта, региональных особенностей и т.д.

Во-вторых, колледжам предоставлено право определять сроки обучения.

Если раньше продолжительность обучения варьировалась от двух до четырех лет и была четко фиксированной, то теперь это будет зависеть от специфики профессии и результатов обучения.

Наконец, мы обеспечиваем принцип студентоцентричности в колледжах. У студентов расширяется возможность выбора специализации по интересам.

Мы считаем, что разработка образовательных программ с привлечением самих же стейкхолдеров значительно повысит их удовлетворенность качеством образования в колледжах», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

Также министр объяснил, каким будет алгоритм разработки образовательных программ колледжей совместно с работодателями.

«Он включает выявление необходимых компетенций по специальностям, определение результатов обучения, соответствующих требованиям профессиональных стандартов и ожиданиям работодателей, определение взаимосвязи компетенций, методов и критериев оценивания, исследование потребности обучающихся, определение ресурсов для полноценной реализации образовательной программы», - сказал А.Аймгамбетов.

Разработанные образовательные программы проходят экспертизу с дальнейшим включением их в электронный Реестр образовательных программ, который находится в открытом доступе.

«И если подытожить: каждый колледж теперь вправе полностью обновлять и составлять учебные программы и планы в зависимости от требований рынка труда и работодателей, готовить востребованных специалистов посредством самостоятельного определения технологий обучения, форм организации и контроля учебного процесса, вводить в содержание образовательных программ модули.

Это дает возможность студентам играть активную роль в принятии решений о том, что они изучают, приобрести широкие компетенции и соответствовать потребностям рынка труда и общества, что также будет способствовать большей мотивации и вовлеченности», - написал министр.