С нового года в Казахстане лекарства будут выдавать по электронным рецептам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С января 2020 года в Казахстане будет внедрена безбумажная система электронных рецептов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как информирует пресс-служба Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг (КККБТУ МЗ РК), на сегодняшний день 35 процентов медицинских рецептов выписываются в электронном виде.

Такие регионы, как Караганда, Атырау, Восточно-Казахстанская область, перешли на электронный формат выписывания рецептов с помощью медико-информационных систем.

Как напомнила пресс-служба Комитета, весной Министерством здравоохранения были внесены изменения и дополнения в Правила выписывания, учета и хранения рецептов, направленные на усиление мер по рецептурному отпуску лекарств и реализации рецептурных препаратов строго по рецепту врача.

В пресс-службе отметили, что рецепты в бумажной форме заверяются подписью и личной печатью медицинского работника, выписавшего рецепт, а рецепты в электронной форме подтверждаются электронной цифровой подписью медицинского работника, выписавшего рецепт.

Кроме того, теперь рецепты могут выписываться врачом на казахском, русском или латинском языках под международным непатентованным наименованием лекарственных средств. А в случае индивидуальной непереносимости пациентом многокомпонентного состава лекарственного препарата выписываются под наименованием лекарственного средства, указанного на упаковке и по которому оно регистрируется (торговое наименование).

Для упрощения процедуры выписывания бесплатных рецептов министерством изменена схема их получения. Врачи будут выписывать рецепт на льготные лекарства для диспансерных больных с хроническими заболеваниями один раз в 3 месяца, а для больных с тяжелыми заболеваниями, получающими дорогостоящие препараты – ежемесячно. Аптеки будут вести учет и выдачу месячной потребности соответствующих лекарственных средств пациентам на основании выданных им рецептов.

Вся процедура получения льготных лекарств будет автоматизирована.

Также сокращены сроки хранения в аптеке бумажных рецептов по выданным препаратам с 3 лет до 1 года.

Напомним, на сегодняшний день в стране насчитывается свыше 11000 объектов фармацевтической деятельности, осуществляющих реализацию лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе более 8800 аптек.