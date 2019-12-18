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С незаконной продажей хвойных деревьев начала борьбу полиция Павлодарской области

18 Декабря 2019 13:06
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С незаконной продажей хвойных деревьев начала борьбу полиция Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Чтобы помочь природоохранным органам пресекать незаконные порубки, заготовки, провоз и реализацию молодняка хвойных, полиция Павлодарской области начала оперативно-профилактическое мероприятие «Шырша», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Особое внимание полицейских будет уделено пресечению фактов незаконной порубки деревьев хвойных пород на территории области, а также незаконной их реализации в розничной торговле, на рынках и других местах. На территории области созданными мобильными группами из числа полицейских и природоохранных органов совместными усилиями в круглосуточном режиме осуществляются рейды по пресечению фактов незаконной порубки молодняка хвойных деревьев», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Полицейские хотят усилить контроль нарядов полиции на дорогах и постах, проверять законность провоза и продажи хвойных деревьев. По каждому случаю транспортировки они намерены проводить проверки, устанавливать источники приобретения, скупки, перепродажи и заготовки хвойных пород.

«Оперативно-профилактическое меропритие «Шырша-2019» будет проходить в течение всего предновогоднего периода и завершится 31 декабря текущего года«, - добавила пресс-служба ДП Павлодарской области.

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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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