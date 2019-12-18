-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:10
-
вчера 21:20
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:36
-
-
-
-
-
-
С незаконной продажей хвойных деревьев начала борьбу полиция Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Чтобы помочь природоохранным органам пресекать незаконные порубки, заготовки, провоз и реализацию молодняка хвойных, полиция Павлодарской области начала оперативно-профилактическое мероприятие «Шырша», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Особое внимание полицейских будет уделено пресечению фактов незаконной порубки деревьев хвойных пород на территории области, а также незаконной их реализации в розничной торговле, на рынках и других местах. На территории области созданными мобильными группами из числа полицейских и природоохранных органов совместными усилиями в круглосуточном режиме осуществляются рейды по пресечению фактов незаконной порубки молодняка хвойных деревьев», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Полицейские хотят усилить контроль нарядов полиции на дорогах и постах, проверять законность провоза и продажи хвойных деревьев. По каждому случаю транспортировки они намерены проводить проверки, устанавливать источники приобретения, скупки, перепродажи и заготовки хвойных пород.
«Оперативно-профилактическое меропритие «Шырша-2019» будет проходить в течение всего предновогоднего периода и завершится 31 декабря текущего года«, - добавила пресс-служба ДП Павлодарской области.
- Гендиректор корпоративного фонда социального развития СПК «Павлодар» осужден за взятку
- В Павлодарской области 56 спасенных полицией пассажиров из Узбекистана продолжили путь домой
- 56 узбекистанцам в сломавшемся автобусе помогла павлодарская полиция
- Спасший трёх тонувших сестёр полицейский из Павлодарской области награждён медалью
- 16 многодетных семей отметили новоселье в Аксу
- В Павлодарской области финансирование ОСМС составит 57,3 млрд тенге
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана