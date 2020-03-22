С Наурызом поздравили соотечественников на разных языках осуждённые павлодарской колонии

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Праздничное обращение осуждённых павлодарской колонии прозвучало на семи языках мира, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Осуждённые учреждения средней безопасности АП-162/2 департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области поздравили граждан Казахстана на языках народов мира, - сообщили в пресс-службе регионального ДУИС. - Заключённые прочитали произведения поэтов на армянском, азербайджанском, узбекском, таджикском и кыргызском, русском и казахском языках».

Чтобы сделать такое необычное обращение, осуждённые обратились к начальникам отрядов с просьбой поздравить казахстанцев с праздником Наурыз этим способом. Им помогли. Осуждённый Армен прочитал стихотворение о маме на армянском языке, а 23-летний Худайберды рассказал о любви к Родине на узбекском языке.

«Прозвучало произведение народного поэта Азербайджана Бахтияра Вагабзадэ, в котором он призывает не падать духом. Осужденный Бахтиёр прочитал произведение поэта Таджикистана Саади Ширози о Наурызе», - отметили в департаменте.

Кроме того, заключённые зачитали стихотворения на русском, кыргызском и казахском языках. Видеоролик с их творческим поздравлением попал в ЮТуб. В учреждениях УИС Павлодарской области отбывают наказание представители более 35 национальностей.





Видео предоставлено пресс-службой департамента УИС по Павлодарской области.