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С наследием Шакарима ознакомили алматинских школьников
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральной городской библиотеке им И. Крылова прошел вечер, посвященный 160-летию известного казахского акына, философа, мыслителя, композитора Шакарима Кудайбердиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Мероприятие было организовано в рамках программы «Рухани жаңғыру».
Перед собравшимися с докладами выступили музыканты, деятели искусства, литераторы, также была продемонстрирована театральная постановка. Кандидат филологических наук, доцент Жандос Аубаки подробно рассказал о жизни и творчестве Шакарима.
Вниманию посетителей были представлены редкие фотографии Шакарима.
«Наша цель - чтобы молодежь не забывала свое прошлое. В свое время Шакарим был полиглотом и интеллектуалом. Мы хотим, чтобы каждый молодой казахстанец брал его себе в пример», - отметила заведующий библиотекой Дару Каржаубаева.
Автор: Гүлмира Ғосманәли
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