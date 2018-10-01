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С наследием Шакарима ознакомили алматинских школьников

16 Октября 2018 21:12 98
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С наследием Шакарима ознакомили алматинских школьников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральной городской библиотеке им И. Крылова прошел вечер, посвященный 160-летию известного казахского акына, философа, мыслителя, композитора Шакарима Кудайбердиева, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Мероприятие было организовано в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Перед собравшимися с докладами выступили музыканты, деятели искусства, литераторы, также была продемонстрирована театральная постановка. Кандидат филологических наук, доцент Жандос Аубаки подробно рассказал о жизни и творчестве Шакарима.
С наследием Шакарима ознакомили алматинских школьников
С наследием Шакарима ознакомили алматинских школьников

Вниманию посетителей были представлены редкие фотографии Шакарима.
С наследием Шакарима ознакомили алматинских школьников
С наследием Шакарима ознакомили алматинских школьников

«Наша цель - чтобы молодежь не забывала свое прошлое. В свое время Шакарим был полиглотом и интеллектуалом. Мы хотим, чтобы каждый молодой казахстанец брал его себе в пример», - отметила заведующий библиотекой Дару Каржаубаева.


С наследием Шакарима ознакомили алматинских школьников
С наследием Шакарима ознакомили алматинских школьников
С наследием Шакарима ознакомили алматинских школьников

Автор: Гүлмира Ғосманәли

 

 

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Рухани жаңғыру, Культура,
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Перевод:

Серик Сабеков

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