С начала запуска на шахте имени Ленина погибло 69 шахтеров

3 Ноября 2022, 17:55

3 Ноября 2022, 17:55

С начала запуска на шахте имени Ленина погибло 69 шахтеров

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин озвучил цифры по погибшим шахтерам только по одной шахте имени Ленина. С начала работы, почти за 60 лет, там погибло 69 шахтеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время брифинга министр по ЧС РК Юрий Ильин ответил на вопрос корреспондент МИА «Казинформ» по ведению статистики погибших шахтеров на предприятиях АО «АрселорМиттал Темиртау».

«Вот мы провели статистику только по шахте имени Ленина. Это предприятие было введено в эксплуатацию в 1964 году. Первая авария произошла в 1978 году, тогда было четверо погибших, в 1985 году погибли два горняка, в 1995-ом - два травмированных и 13 погибших, в 1998 году - один погибший, в 1999 году - трое погибших. И самая большая трагедия на шахте имени Ленина была в 2006 году. Тогда погиб 41 горняк. Это все только по одной шахте», - отметил Юрий Ильин.

Сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария, в результате которой погибли пять человек, четверо пострадали. Четверых пострадавших в ЧП на шахте Ленина доставили в многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова. Двух шахтеров готовят к операции, состояние остальных стабильное.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

«По шахте имени Ленина будет принято решение комиссионно, после завершения всех мероприятий по ликвидации последствий, а также работы экспертной комиссии», – добавил глава МЧС.