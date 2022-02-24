С начала учебного года у 400 мангистауских школьников выявлен коронавирус

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области среди школьников, обучающихся в офлайн-формате, выявлено 400 детей, инфицированных COVID-19. Об этом сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Газиз Надуев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации главного санврача области, в Мангистау насчитывается 156 средних общеобразовательных школ, в которых обучаются 166 659 школьников.

«Из них в формате-офлайн учатся 162 080 детей, остальные же находятся на дистанционном обучении. Среди учащихся, получающих знания в традиционном формате, с начала нового учебного года выявлены 400 детей, инфицированных COVID-19, из них с третьей четверти болеют 170 детей. У 207 школьников болезнь протекала с характерными симптомами и 193 болели без симптомов. Путем самообследования заболевание выявлено у 186 детей, 43 – при профилактическом осмотре, 171 школьник находился в близком контакте с заболевшими людьми», - проинформировал Газиз Надуев.

Он добавил, что коронавирусом также заболели три учащихся 12 школ-интернатов региона. В целом, по информации специалиста, с нового учебного года на карантин закрыты 150 классов с 2 864 учащимися.

Кроме того, положительный результат COVID-19 с начала учебного года был выявлен у 74 учителей региона.

Отметим, что за минувшие сутки по области зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время в регионе ревакцинацию прошли 32 546 человек.