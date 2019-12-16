С начала сезона рыбалки в республике спасены 25 рыбаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом по ЧС МВД проведены профилактические рейдовые мероприятия на водоемах г.Нур-Султан по профилактике гибели людей (рыбаков) на воде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

С начала сезона охоты и рыбалки Департаментами по чрезвычайным ситуациям определен комплекс мероприятий, направленных на недопущение гибели людей и минимизацию ущерба от ЧС зимнего периода.

По стране определены – 36 (в 2018г. – 59) ледовых автомобильных переправ, 109 (46) пеших переходов и 968 (415) мест подледного ловли рыбы.

Для обеспечения безопасности на переправах и переходах установлены – 4681 (в 2018г. – 2164) предупреждающих знаков вывесок (щитов).

Ежедневно осуществляется работа по контролю за ледообразованием в местах, где расположены переправы, ледовые переходы и места подледного лова рыб.

По состоянию на 10 декабря т.г. толщина льда на реке Есиль по городу Нур-Султан составляет 30 см. (Толщина льда для пеших переходов должна составлять не менее 12 см.)

Сотрудниками ДЧС и инспекцией рыбного хозяйства проведено свыше 1,6 тыс. рейдов, в том числе в местах розничной торговли рыболовных снастей, где розданы более 25 тыс. памяток рыбакам, проведены профилактические беседы с рыбаками и с постоянными участниками ледовых переправ, с охватом 55 632 человека.

В учебных заведениях страны проведены – 291 (в 2018 г. -111) интерактивных уроков, с охватом свыше 150 тыс. учащихся.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, к сожалению, приходиться констатировать, что с начала сезона охоты и рыбалки (с 1 октября 2018г. по 10 декабря 2019г.) на водоемах области по причине нарушения правил безопасности при ловле рыбы, а также при переездах через ледовые переправы погибло 26 человек (из них 4 детей). За аналогичный период 2018 года погибло 11 человек из них 1 ребенок.

Основными причинами гибели людей на воде в сезон охоты и рыбалки текущего года явилось:

1) падение в воду (с берега и/или с плавательных средств) при ловле рыбы 19 человек;

2) провалились под лед при ловле рыбы 2 человека;

4) во время игры – провалились под лед 2 детей и 2 детей упали в воду;

3) при переходе через ледовые переходы 1 человек.

Территориально погибшие зарегистрированы на водоемах СКО, Акмолинской (по 5 человек), ВКО (4), ЗКО (4/2), Костанайской (3/2), Алматинской, Жамбылской (по 2) и Актюбинской (1) областей.

При этом, спасателями оперативно-спасательных отрядов спасено 25 человек (рыбаков).

В этой связи, обращаем внимание граждан страны на соблюдение требований Правил безопасности на водоемах, в зимний период, в первую очередь:

1) не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости.

2) не выходить на тонкие и неокрепшие участки льда;

3) не собираться группами на отдельных участках льда;

4) не приближаться к промоинам, трещинам, прорубям во льду;

5) не выезжать на автомобилях за пределы переправ.

Участникам подледной ловли рыбы, рыбную ловлю осуществлять только при наличии индивидуальных спасательных средств, не допускается пробивать более двух лунок на ограниченной площади и разводить огонь, а также в местах переправ не допускается устанавливать сети и пробивать лунки для рыбной ловли.

Чаще всего происшествия на водах (льду) происходят по вине самого человека в результате излишней самоуверенности, переоценки собственных сил и возможностей, пренебрежения элементарными правилами поведения на воде (льду).