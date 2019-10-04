С начала отопительного сезона 2 человека погибли от пожара в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Отопительный период 2019-2020 годов только начался, а в Акмолинской области в результате пожаров уже погибли два человека. О том, как избежать трагедии и какие противопожарные правила помогут сохранить жизнь и имущество, на брифинге рассказал начальник ДЧС Акмолинской области Алексей Советов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С началом отопительного периода в республике, в том числе и на территории Акмолинской области, в разы возрастает количество пожаров в жилом секторе, причинами которых является несоблюдение требований пожарной безопасности при использовании печей и других нагревательных приборов. Кроме того, люди травмируются от отравления угарным газом, а зачастую и гибнут в пожарах», - отметил А. Советов.

Готовясь к отопительному сезону, спасатели проводят ряд профилактических мероприятий. Вот и сейчас на территории региона идет месячник пожарной безопасности (уже проведено 24036 подворовых обходов с охватом 53777 человек, 250 собраний и сходов с охватом 6858 человек).

«Выявлено 6588 нарушений противопожарных требований, связанных с неправильной эксплуатацией отопительных печей, газобаллонного оборудования и электрических сетей. Дополнительно по инициативе департамента совместно с местными исполнительными органами и аудиторскими организациями в области пожарной безопасности в домах социально уязвимых слоев населения в период месячника пожарной безопасности установлено 108 датчиков определения угарного газа. Всего на территории области установлено 564 датчика определения угарного газа и 10 датчиков дыма, планируется установить еще 331 датчик угарного газа», - рассказал главный спасатель региона.

По словам спикера, несмотря на все меры, две трагедии произошли в селе Шиликты Астраханского района и городе Атбасаре.

«1 октября в 12:01 на ПСЧ ПЧ-19 села Астраханки поступило телефонное сообщение о пожаре в жилом доме. Расстояние до места возникновения пожара от ближайшего подразделения противопожарной службы - 43 км. По прибытии на место было установлено, что огнем охвачен весь жилой дом на площади 60 кв. метров. В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли дома. При разборке конструкций обнаружен труп гражданина, 1982 года рождения. По факту пожара назначено пожарно-техническое исследование испытательной пожарной лаборатории департамента. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования», - отметил спикер.

Как выяснилось, 3 сентября сотрудниками ПЧ-19 совместно с местными исполнительными органами в селе Шиликты проводился подворовой обход, однако на момент его проведения по адресу, где произошла трагедия, никто не проживал. Дом вообще пустовал полтора года. Погибший 8-ю днями ранее перебрался в него со своей семьей из города Нур-Султана. На момент пожара жена с ребенком находились в больнице.

«Что касается второго пожара в городе Атбасаре, то он произошел вчера вечером в 18:09 в жилом доме по улице Электростанционная, 25. На место возгорания была направлена дежурная смена СПЧ-4 города Атбасара, боевой расчет - 6 человек и 2 единицы техники. Расстояние до места возникновения пожара составило 6 км», - рассказал выступающий.

По прибытии на место было установлено, что огнем охвачено кухонное помещение жилого частного дома на площади 30 кв. метров. Быстрому распространению пламени способствовала конструкция жилого дома, стены и перегородки которого были выполнены из деревянных бревен и обшиты деревом. При тушении пожара на кухне на диване был обнаружен труп 64-летней пенсионерки.

«Если в первом случае в селе Шиликты Астраханского района хозяева переехали из города Нур-Султана 8 дней назад, и с ним не успели провести инструктаж, то во втором случае 15 марта и 29 сентября сотрудниками СПЧ-4 города Атбасара проводился инструктаж по соблюдения мер пожарной безопасности в быту под роспись в специальном журнале. Это говорит о том, что, несмотря на принимаемые меры в части информирования населения по обеспечению безопасности в быту, прослеживается тенденция к снижению уровня культуры среди населения к вопросам личной безопасности и безопасности своих близких людей», - добавил А. Советов.

Как озвучил спикер, за 9 месяцев 2019 года на территории Акмолинской области произошло 695 пожаров, что на 21,7% больше по сравнению с 2018 годом, в которых погибло 13 человек (на 27,8% меньше). При пожарах получили травмы 3 человека и трое были травмированы от отравления угарным газом.

«Подводя итоги, еще раз хотелось бы напомнить гражданам нашей области, что важным условием предупреждения пожара является неукоснительное соблюдение и выполнение правил пожарной безопасности», - обратился главный спасатель региона к акмолинцам напоследок.