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вчера 21:19
С начала ограничений в Павлодарской области запретили въезд 897 нерезидентам
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На территории Павлодарской области на 4 автомобильных пунктах пропуска Государственной границы активно ведется мониторинг за перемещением граждан Республики Казахстан, иностранцев, лиц без гражданства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МВК по нераспространению COVID-19 в Telegram.
С момента введения ограничений в Павлодарскую область прибыло всего 75 418 человек, в том числе, 48 109 водителей, осуществляющих международные перевозки, и 27 309 пассажиров. В карантинные стационары для ПЦР-обследования было помещено 2 429 граждан РК.
В целом, проведено 22 093 ПЦР обследований, выявлено 142 завозных случая с бессимптомным течением болезни. Въезд в страну был запрещен 897 нерезидентам, также за последние сутки был запрещен въезд в страну двум гражданам Российской Федерации, не предоставившие справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19.
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