Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС
С начала купального сезона в костанайских водоемах утонули 20 человек
17 Августа 2022 13:40

С начала купального сезона в костанайских водоемах утонули 20 человек

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - С приходом летнего сезона на водоемах Костанайской области спасателями проведено свыше 1500 рейдов, распространяется профилактический материал. Однако это не останавливает граждан от купания в неустановленных для этого местах, что приводит порой к трагическому исходу. передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе рейдов за купание в запрещенных местах и распитие алкогольных напитков к административной ответственности привлечено 53 физических лица, которых оштрафовали на более чем 300 тыс. тенге.

«Кроме этого, на крупных акваториях области проводятся совместные рейды с представителями инспекции транспортного контроля, в ходе которых за отсутствие спасательного оборудования, нарушение эксплуатации маломерных судов оштрафованы 38 физических лиц на 176 тыс. тенге»,- сообщили в ДЧС области.

Ведомством также продолжается работа по установке запрещающих и предупреждающих знаков на водоемах области. Только в этом году установили 424 знака.

«Несмотря на проводимую работу с начала купального сезона в водоемах утонули 20 человек, из них 2 - несовершеннолетние. Наибольшее число гибели людей зарегистрировано на водоемах района Б.Майлина - 6, Рудного – 5, Костанайского района – 3»,- добавили в ведомстве.

Основными причинами гибели людей в водоемах ДЧС называет купание в запрещенных и необорудованных водоемах, в состоянии алкогольного опьянения, а также - оставление детей без присмотра, неумение плавать и недооценка собственных сил.

Спасатели призывают гостей и жителей области соблюдать правила безопасности на воде.



Новости по теме
Стрелявшего в двух мужчин подозреваемого задержали в Костанайской области
Синоптики объявили штормовую погоду в девяти областях Казахстана
Сенаторы ознакомились с состоянием социальных объектов в Костанайской области
Читайте также
Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи на территории Китая
Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде
Президент РК посетит Костанайскую область 5 сентября
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 6 городах Казахстана
Двух воспитанниц центра поддержки детей разыскивали в Костанайской области
Автомобиль взорвался и сгорел в Актюбинской области
Заблудившегося в тростниковых зарослях у Каспия мужчину ищут в Атырауской области
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух мегаполисах и трех городах РК
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив