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С начала июня Казпочта возобновила почтовый обмен с Сербией, Кипром и Ливаном

9 Июня 2021, 16:40
С начала июня Казпочта возобновила почтовый обмен с Сербией, Кипром и Ливаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казпочта с начала лета вновь возобновила международный почтовый обмен с Бейрутом, Ларнакой и Белградом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казпочта».

С этого времени Национальный почтовый оператор осуществляет почтовый обмен со 105 странами авиационным путем и с 35 государствами - наземным. Это значит, доставка посылок и корреспонденции из одной страны в другую будет осуществляться быстрее за счет восстановления возможности обмена международной почтой воздушным суднами

Ранее введенные из-за пандемии ограничения во многих странах привели к увеличению сроков доставки международных посылок и коррепонденции. Казпочта вынужденно осуществляла почтовый обмен, используя логистические решения, альтернативные воздушному. В частности, Казпочта перешла на наземное сообщение с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта со странами, имеющими сухопутные границы.

В целом, на сегодня Казпочта осуществляет международный почтовый обмен со 140 странами наземным и воздушным путем.

Стоит отметить, из-за карантинных мер по–прежнему не принимаются международные почтовые отправления из Казахстана в Китай, Монголию, Ливию, Сирию, Боливию, Йемен и Папуа-Новую Гвинею.


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