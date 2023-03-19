С начала голосования поступило 25 обращений о возможных нарушениях - Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - C начала процесса голосования поступило 25 обращений о вероятных нарушениях. Об этом заявил представитель Генеральной прокуратуры Азамат Саргазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала процедуры голосования в органы прокуратуры поступило 25 обращений о возможных нарушениях, пять из них - в Генеральную прокуратуру. Они были направлены местным прокуратурам для проведения проверочных работ. Потому что в заявлениях говорится о возможных нарушениях, а именно о том, что возможно была проведена предвыборная агитация», - заявил Азамат Саргазин в эфире онлайн-телемарафона.

Он также отметил, что граждане напрямую обратились в органы местной прокуратуры в семи регионах.

«Также граждане сегодня напрямую обращаются в территориальные прокуратуры. В частности, в городе Астане - четыре, Алматы - один, Шымкенте – три, в Восточно-Казахстанской области - пять, Туркестанской - четыре, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях по одному (обращению). Все они находятся на стадии рассмотрения», - сообщил А. Саргазин.

По последним данным Центральной избирательной комиссии РК, бюллетени получили 30,65% избирателей в стране.

Ранее в МВД сообщили, что обстановка на избирательных участках стабильная, фактов нарушения общественного порядка не зарегистрировано.