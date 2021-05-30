С начала года жилищную помощь получили 437 семей столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице для определенных категорий населения предусмотрено оказание жилищной помощи. Так, с начала 2021 года этой работой охвачено 437 семей, в которых проживают 767 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Для малообеспеченных семей, зарегистрированных и постоянно проживающих в городе Нур-Султан, являющихся собственниками или нанимателями жилища, в случае, чьи расходы на оплату коммунальных и иных услуг превышают предельно-допустимый уровень расходов семьи на эти цели, а это 5 % от месячного совокупного дохода семьи, предоставляется жилищная помощь в виде денежных выплат.

Так, жилищную помощь с начала 2021 года получили 437 семей в них 767 человек.

Заявление на получение жилищной помощи подается 1 раз в квартал через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» или посредством веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz с предоставлением необходимого перечня документов:

1) Заявление в Государственную корпорацию заявление;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;

3) документы, подтверждающие доходы семьи за квартал, предшествующий кварталу обращения (за исключением сведений получаемых из соответствующих государственных информационных систем);

4) счета о размерах ежемесячных взносов на содержание жилого дома (жилого здания);

5) счета на потребление коммунальных услуг;

6) квитанция-счет за услуги телекоммуникаций или копия договора на оказание услуг связи;

7) банковский счет

8) справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества (за исключением сведений, получаемых из соответствующих государственных ИС);

9) справка с места работы либо справка о регистрации в качестве безработного лица;

10) сведения об алиментах на детей и других иждивенцев;

11) договор найма (нанимателям)

На портал:

1) заявление- запрос в форме электронного документа, удостоверенного

2) ЭЦП услугополучателя;

2) электронная копия документов, подтверждающих доходы семьи за квартал, предшествующий кварталу обращения;

3) электронная копия справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества (за исключением сведений, получаемых из соответствующих государственных ИС);

4) электронная копия справки с места работы либо справки о регистрации в качестве безработного лица;

5) электронная копия сведений об алиментах на детей и других иждивенцев;

6) электронная копия банковского счета;

7) электронная копия счетов о размерах ежемесячных взносов на содержание жилого дома;

8) электронная копия счетов на потребление коммунальных услуг;

9) электронная копия квитанций-счетов за услуги телекоммуникаций или копии договора на оказание услуг связи.

10) электронная копия договора найма (нанимателям);

При назначении жилищной помощи за норму площади жилья, обеспечиваемую компенсационными мерами, принимается норма предоставления жилья, установленная жилищным законодательством РК в размере 18 м.кв. на одного человека.

В составе семьи учитываются все совместно проживающие, ведущие общее хозяйство и зарегистрированные в городе Нур-Султан.

Для одиноко проживающих получателей за норму площади жилья принимается 30 кв.м., но не менее 1-комантной квартиры.

Размер жилищной помощи рассчитывается из разницы между подлежащей к оплате суммы на коммунальные услуги и предельно допустимым уровнем расходов семьи (5%). В среднем размер на семью составляет до 18 тысяч тенге в месяц.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 55-72-32, 55-74-50, 55-68-45, Сall-центр: 8705-645-06-38, 8705-645-06-92, 8705-645-06-71, 8705-645-06-53 , 8-(71-72) 55-68-40, 55-68-22.