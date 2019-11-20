С начала года заключили браки 400 осужденных казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2019 года в местах лишения свободы зарегистрировано 400 брака осужденных лиц, из них 19 женщин, остальные мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КУИС РК.

Возраст заключивших брак осужденных: от 20 лет до 62 лет, но основную часть из них составляют лица в возрасте от 24 до 38 лет.

«Согласно кодексу «О браке (супружестве) и семье» при наличии полного согласия мужчины и женщины, вступающих в брак (супружество), и достижении ими брачного (супружеского) возраста осужденные и следственно-арестованные вправе обратиться с заявлением о заключении брака в администрацию учреждения», - сообщили в КУИС.

Как правило, в учреждениях УИС государственную регистрацию заключения брака проводят работники ЗАГСа в присутствии лиц, вступающих в супружество, с обязательным согласованием с администрацией колоний.

Отметим, что создание семьи положительно влияет на осужденных, так как семья и родственники играют ведущую роль в поддержании социально полезных связей, осужденные, создавшие брачный союз в дальнейшем стараются исправиться, у многих формируется правопослушное поведение и они стремятся к скорейшему выходу на свободу.

Узаконить свои отношения пары хотят по разным причинам, отмечают в КУИС. Бывают случаи, когда это происходит в стенах колоний, а именно в учреждениях минимальной безопасности (колония-поселение), поскольку колония-поселение является не закрытым учреждением, где законом предусмотрено свободное передвижение, как по территории учреждения, так и по городу.