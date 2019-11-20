+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -23 °С
Алматы: 5 °С
USD 387.16 EUR 428.47
RUB 6.08 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

С начала года заключили браки 400 осужденных казахстанцев

20 Ноября 2019 15:18
Поделиться:
С начала года заключили браки 400 осужденных казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2019 года в местах лишения свободы зарегистрировано 400 брака осужденных лиц, из них 19 женщин, остальные мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КУИС РК.

Новости по теме

Шеф-повар павлодарского ресторана провел мастер-класс для осужденных
Шоушенк по-норвежски Сотрудникам колоний и тюрем планируют поднять зарплату Попытку суицида осужденного предотвратили в колонии в Акмолинской области

Возраст заключивших брак осужденных: от 20 лет до 62 лет, но основную часть из них составляют лица в возрасте от 24 до 38 лет.

«Согласно кодексу «О браке (супружестве) и семье» при наличии полного согласия мужчины и женщины, вступающих в брак (супружество), и достижении ими брачного (супружеского) возраста осужденные и следственно-арестованные вправе обратиться с заявлением о заключении брака в администрацию учреждения», - сообщили в КУИС.

Как правило, в учреждениях УИС государственную регистрацию заключения брака проводят работники ЗАГСа в присутствии лиц, вступающих в супружество, с обязательным согласованием с администрацией колоний.

Отметим, что создание семьи положительно влияет на осужденных, так как семья и родственники играют ведущую роль в поддержании социально полезных связей, осужденные, создавшие брачный союз в дальнейшем стараются исправиться, у многих формируется правопослушное поведение и они стремятся к скорейшему выходу на свободу.

Узаконить свои отношения пары хотят по разным причинам, отмечают в КУИС. Бывают случаи, когда это происходит в стенах колоний, а именно в учреждениях минимальной безопасности (колония-поселение), поскольку колония-поселение является не закрытым учреждением, где законом предусмотрено свободное передвижение, как по территории учреждения, так и по городу.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив