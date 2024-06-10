С начала года задержано более 1100 квартирных воров в РК

В Министерстве внутренних дел дали советы по обеспечению безопасности своих жилищ от квартирных краж, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Квартирная кража — преступление, направленное на лишение человека его собственности. Оно же является и самым сложно раскрываемым. Поэтому гораздо важнее защититься от кражи, чем пытаться потом вернуть украденное. Эта тема особенно актуальна в летнее время. Для воров-домушников лето — «бархатный сезон», так как многие граждане находятся в разъездах, — сказал на брифинге официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев.

По данным ведомства, в целом с начала года задержано более 1100 квартирных воров, в том числе 59 преступных групп и 38 воров-гастролеров.

— К примеру, в Алматы задержана группа квартирных воров-гастролеров из четырех человек. Они совершили пять квартирных краж путем отжима пластиковых окон. Общий ущерб составил свыше 17 млн тенге. Также здесь были задержаны квартирные воры-гастролеры, которые совершили 12 квартирных краж путем подбора ключей. Такие преступления отражаются на общем уровне безопасности и комфорте проживания граждан, — заявил Шынгыс Алекешев.

В этой связи МВД реализуется ряд организационных и законодательных инициатив в борьбе с квартирными кражами.

В рамках ведомственных программ МВД во дворах жилых домов уже установлено более 68 тысяч камер видеонаблюдения и свыше 24 тысяч единиц оборудованы по инициативе самих жильцов. Данная работа продолжается повсеместно.

Ежедневно проводится анализ по методу, способу, времени совершения квартирных краж. Перераспределяются маршруты движения патрульных нарядов полиции.

Совместно с местными исполнительными органами и администрациями объектов торговли принимаются меры по недопущению фактов скупки и сбыта похищенного имущества.

В результате принимаемых мер за последние 5 лет количество квартирных краж ежегодно снижается в среднем на 34%. Если в 2019 году было зарегистрировано более 31 тысячи преступлений, то в 2023 году — не более 9 тысяч. Аналогичная тенденция снижения их совершения сохраняется и в текущем году на почти 28%.

— Но, стоит отметить, что злоумышленники совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан. В основном квартирные кражи совершаются в дневное время, а именно, когда все находятся на работе или учебе. Для проникновения в жилища домушники используют различные способы: взламывают двери; проникают через открытые форточки, окна, балконы; отжимают пластиковые окна; подбирают ключи к замкам и так далее, — пояснил Шынгыс Алекешев.

С целью защиты своего жилища от преступных посягательств МВД рекомендует соблюдать самые простые нормы безопасности. А именно:

Установите дверь с качественными замками. Приобретайте врезной замок на заклепках. Чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надежнее замок, в идеале должно быть 3-4 оборота.

Важно, чтобы дверь открывалась не вовнутрь квартиры.

Стационарные решетки для окон. Их невозможно распилить или сорвать. Решетки необходимы не только для жителей 1-го, 2-го и последних этажей, но и для тех, чьи окна выходят на козырьки подъездов или же проходят рядом с трубами и пожарными лестницами.

Еще один способ защитить окна — рольставни. Такие «жалюзи» отличный вариант для дачи или частного дома, помогут защитить от вскрытия окон снаружи.

Сигнализация. В том числе с SMS-оповещениями при проникновении и камерами видеонаблюдения.