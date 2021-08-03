РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:53, 03 Август 2021 | GMT +6

    С начала года в столице 25 детей выпали из окон многоэтажек

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в столице 25 детей выпали из окон многоэтажек, трое из них погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    2 августа текущего года в 20.37 часов в полицию поступило сообщение о том, что по улице Иманбаевой из окна 8-этажа выпал 4-летний ребенок. Установлено, что ребенок находился в квартире с родителями. Играясь на подоконнике, малыш выпал, оперевшись на москитную сетку. Момент трагедии увидел отец, но не успел ничего предпринять. От полученных травм ребенок скончался на месте.

    Полицейские убедительно рекомендуют взрослым соблюдать основные правила безопасности. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте детям играть возле открытых окон. Помните, что антимоскитные сетки создают иллюзию защиты, провоцируя ребенка облокачиваться на нее. Снимайте оконные ручки или используйте ручки со специальным замком, установите фиксаторы и блокираторы окон.


    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!