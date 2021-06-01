АКТАУ. КАЗИНФОРМ – С начала года в Мангыстауской области защищены права 18 детей. Об этом сообщил заместитель руководителя областного департамента обеспечения качества в сфере образования Таттимбет Жумалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Т. Жумалиева, департамент один раз в год проводит мониторинг защиты прав детей в сферах образования, здравоохранения, среди детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, в организациях специального образования.

«Главная цель мониторинговой группы – содействовать своевременному решению вопросов, связанных с правами детей. Каждый гражданин может по интересующим его вопросам через телеграмм-канал BALA QORGAU, утвержденный Комитетом по защите прав детей РК. От 18 жителей районов и городов области поступили заявления, касающиеся защиты прав детей, и их права были защищены в рамках закона», – сказал Т. Жумалиев.

В соответствии с поручением Министерства образования и науки РК, проведен мониторинг по размещению камер видеонаблюдения и туалетов в учреждениях образования области. В случае возникновения вопросов, связанных с правами детей, можно звонить по телефону департамента 40-01-30.