С начала года в Мангистау зарегистрировано 1 239 случаев заболеваемости корью

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области с начала текущего года зарегистрировано 1 239 случаев кори, из них 973 подтверждено лабораторно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

Высокая заболеваемость регистрируется среди населения старше 20 лет (34,3% от всех случаев кори) и среди детей до одного года жизни (21,5%), не достигших прививочного возраста.

В связи с высокой заболеваемостью корью по республике с 1 апреля до конца текущего года проводится дополнительная иммунизация детей в возрасте 9-10 месяцев. Привиты также все медицинские работники в возрасте до 40 лет.

С 17 сентября 2019 года стартовала вакцинация против кори и краснухи среди жителей области в возрасте от 20 до 29 лет. Привито 57 942 жителя, охвачено 87,5 процента из запланированных к вакцинации 66 240 человек. По желанию населения привито 152 человека старше 20 лет, 3 424 мангистаусцев старше 30 лет.

Профилактика кори:

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, протекающее с высокой температурой, головной болью, сыпью на теле, может быть кашель. При контакте с больным корью заболевают практически все лица, непривитые против кори.

Осложнения после перенесенной кори: слепота, отиты, пневмонии, энцефалиты, возможен летальный исход заболевания. Летальность от кори составляет один случай на 500 заболевших.

Вирус кори от больного здоровому человеку передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле, чихании, посредством прямого и непрямого контакта с выделениями из носа или гортани, заражение возможно и после выхода инфицированного из помещения.

Больной корью опасен для окружающих за четыре дня до и в течение четырех дней после появления сыпи. Болезнь развивается в течение 7-18 дней после заражения.

Плановые прививки против кори проводятся детям в возрасте одного года и шести лет.

Вакцинация является единственным эффективным способом защиты от кори.

Если вы не получили прививку против кори и желаете привиться против этой болезни, необходимо незамедлительно до 1 декабря текущего года обратится в поликлинику по месту жительства.

Вакцинация проводится бесплатно.