С начала года в Алматы трудоустроены свыше восьми тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как в Алматы решают вопрос занятости населения, рассказала руководитель управления социального благосостояния города Алматы Назира Тогизбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В стране принята комплексная программа продуктивной занятости «Еңбек», инструментом реализации которой является Центр занятости.

«В Центр занятости Алматы за содействием в трудоустройстве за первый квартал обратилось порядка 11 тысяч человек. Из них трудоустроено 8863 человека», - сообщила руководитель управления социального благосостояния города Алматы Назира Тогизбаева.

Спикер добавила, что прочно закрепилась программа «Молодежная практика». Благодаря, которой выпускники вузов и колледжей могут получить первоначальный опыт работы по полученной профессии. Назира Тогизбаева отметила, что по поручению акима города Алматы увеличена заработная плата участников молодежной практики с 73 тысяч до 102 тысяч тенге.

«Общеизвестно, что молодежь при трудоустройстве чаще всего сталкивается с такой проблемой, как отсутствие опыта. Специалисты Центра занятости помогают решить эту проблему, путем подбора новых кадров на крупные предприятия, в государственные учреждения», - уточнила Назира Тогизбаева. В скором времени появятся новые выпускники учебных заведений, поэтому Центр занятости готов помочь им в трудоустройстве.

Кроме этого, решается вопрос обучения не занятых алматинцев. Планируется обучить на краткосрочных курсах 1000 человек.

«На сегодня нами утвержден перечень востребованных профессий, проведен опрос среди безработных, желающих обучиться, составлен резерв из 800 человек», - сообщила руководитель управления.

В Алматы 26 учебных центров готовы организовать курсы по 37 специальностям. Необходимо отметить, что одним из условий является включение учебных центров в реестр палаты предпринимателей «Атамекен», где уже зарегистрировано 78 учебных центров.

Уже с мая текущего года Центр занятости начнет направлять безработных на краткосрочные курсы.

Еще одним востребованным среди соискателей Алматы является желание открытия собственного дела. Помочь в этом могут также в Центре занятости.

«Для реализации и открытия собственного бизнеса 165 человек получили безвозмездные гранты до 583 тысяч тенге. Основными видами деятельности являются швейное дело, приготовление пищи, маникюрное и парикмахерское искусство и другие услуги», - уточнила Назира Тогизбаева.

В завершение спикер призвала жителей Алматы, оставшихся без работы, обращаться в Центр занятости, участвовать в программах. Также работодателей призвали вовлекаться в этот процесс и искать сотрудников через Центр занятости. Для работодателей это тоже помощь – она выгодна тем, что часть зарплаты субсидирует государство.