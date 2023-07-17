С начала года в 200 ДТП погибли 43 человека в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Разбитый в аварии автомобиль и колонны байкеров – такой автопробег был проведен в Акмолинской области в рамках акции «Приемная на дороге». Всего в регионе два дня действовали порядка 20 мобильных пунктов приема граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации пресс-службы департамента полиции региона, акция «Приемная на дороге» проводится по поручению министра внутренних дел Республики Казахстан и направлена на проведение праворазъяснительной работы среди населения, повышение доверия граждан к органам внутренних дел.

В Акмолинской области с начала года произошло около 200 ДТП, в которых погибли 43 человека, среди них пятеро детей. И чтобы показать акмолинцам, что их может ожидать в случае нарушения правил дорожного движения, стражи порядка устроили в первый день акции автопробег по улицам областного центра. На эвакуаторе был провезен разбитый в ДТП автомобиль, в колонне проехали также автомашина скорой помощи, патрульные автомашины департамента полиции и байкеры областного центра.

«Основной целью данной демонстрации является наглядная агитация к безопасности. Посмотрев на разбитый автомобиль после ДТП, многие люди задумаются над тем, к каким трагическим последствиям приводят ошибки на дорогах», - отметил начальник управления административной полиции департамента полиции Акмолинской области подполковник полиции Ержан Кошкарбаев.

Кроме того, по области работали 20 пунктов приема граждан. За время проведения акции в «Приемную на дороге» поступило около 500 обращений, в том числе по вопросам регистрации автотранспорта и легализации транспортных средств -163, организации дорожного движения - 61, переоборудования транспортных средств -56, уплаты штрафов - 96, деятельности миграционной службы - 12 и т.п.

Вопросы полицейским поступали и в формате онлайн. В ходе прямого эфира более 2 тыс. пользователей озвучили волнующие их проблемы. Самыми популярными стали вопросы, касающиеся легализации, по нарушениям грузоперевозок, а также по срокам вида на жительство.