С начала года уровень воды в озере Балхаш увеличился на 15 см - Минводы

Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева на брифинге СЦК сообщила об увеличении уровня воды в озере Балхаш, передает корреспондент агентства Kazinform.

— С начала года уровень воды в озере Балхаш увеличился на 15 сантиметров. Если 1 января уровень составлял 159 см, то теперь показатель достиг 174 см, — проинформировала спикер.

В Минводы отметили, что в этом году по трансграничной реке Или поступил большой объем воды. Благодаря этому появилась возможность направить более 2 кубокилометров воды из Капшагайского водохранилища в озеро Балхаш.