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    19:10, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    С начала года уровень воды в озере Балхаш увеличился на 15 см - Минводы

    Балхаш
    Фото: акимат Карагандинской области

    Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева на брифинге СЦК сообщила об увеличении уровня воды в озере Балхаш, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — С начала года уровень воды в озере Балхаш увеличился на 15 сантиметров. Если 1 января уровень составлял 159 см, то теперь показатель достиг 174 см, — проинформировала спикер.

    В Минводы отметили, что в этом году по трансграничной реке Или поступил большой объем воды. Благодаря этому появилась возможность направить более 2 кубокилометров воды из Капшагайского водохранилища в озеро Балхаш.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Карагандинская область Водохранилище Реки
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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