С начала года почти на 95 млн тенге оштрафовала казахстанцев транспортная полиция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 9 по 13 декабря на обслуживаемых участках Департамента полиции на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.

Как отметил начальник Управления административной полиции Департамента Жасулан Байкенов, за 3 дня проведения мероприятия зарегистрировано 18 фактов уголовного правонарушения, из которых 13 раскрыты в дежурные сутки. Также раскрыто 4 ранее совершенных преступления.

В ходе ОПМ транспортными полицейскими задержано 8 разыскиваемых преступников, из них для правоохранительных органов стран СНГ - 3, для территориальных ОВД РК - 4, разыскиваемых ДП на транспорте.

Так, 10 декабря в Акмолинской области сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Кокшетау задержана 47-летняя гражданка России за совершение преступления, предусмотренного ст.158 ч.2 УК Российской Федерации «Кража» , которая п ередан а инициатору розыска.

Также за различные административные правонарушения привлечено 195 правонарушителей. З а незаконное хранение и ношение запрещенных предметов з адержано 6 лиц .

За нарушение правил пребывания в Казахстане задержан и привлечен к административной ответственности 21 иностранец, из них двое из дальнего зарубежья ( Республика Конго и Германия).

В рамках ОПМ были проведены профилактические лекции в средних школах, расположенных вдоль железнодорожного полотна по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

«Учащимся были разъяснены статьи Кодекса об административных правонарушениях РК и Уголовного кодекса в случае совершения ими правонарушения либо преступления. Также подросткам были доведены правила поведения на объектах железнодорожного транспорта», - резюмировал подполковник полиции.

С начала текущего года сотрудниками ДПТ за различные административные правонарушения привлечено к административной ответственности 50 041 правонарушителей, им наложены административные штрафы в размере 94 млн. 969 626 тенге.