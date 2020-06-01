С начала года на соцподдержку материнства и детства в Казахстане направлено 190 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках социальной поддержки семей с детьми с января по апрель 2020 года из республиканского бюджета, а также из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) оказана государственная поддержка на общую сумму 190 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Так, единовременное пособие на рождение ребенка получили 111,5 тыс. человек на общую сумму 13 млрд тенге , в апреле 31,4 тыс. человек на сумму 3,7 млрд тенге.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года получают в среднем 139,9 тыс. человек, им выплачено 11,9 млрд тенге. В апреле это пособие получили 140,7 тыс. человек на сумму 3,1 млрд тенге.

Ежемесячным пособием многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени охвачено в среднем 233,9 тыс. женщин на общую сумму 15,9 млрд тенге, в апреле 234,5 тыс. человек выплачено 4 млрд тенге.

Пособием многодетным семьям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей, в среднем охвачено 384,9 тыс. семей на общую сумму 73,5 млрд тенге, в апреле пособие получили 396,5 тыс. человек на сумму 19 млрд тенге.

Ежемесячное пособие лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, получили 88,4 тыс. человек на общую сумму 15,8 млрд тенге, в апреле 90 тыс. человек выплачено 4,1 млрд тенге.

Новое ежемесячное пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства старше 18 лет получают в среднем 14,4 тыс. человек, им выплачено 2,6 млрд тенге, в апреле 14,6 тыс. человек – 644,9 млн тенге.

Чтобы будущая мама полноценно могла подготовиться к родам с 2008 года за счет средств ГФСС работающим женщинам, являющимся участниками системы обязательного социального страхования, осуществляется единовременная выплата по беременности и родам. В 2020 году ее получили 61,7 тыс. человек на общую сумму 25,9 млрд тенге. В апреле выплату получили 9,8 тыс. человек на сумму 4,9 млрд тенге.

После рождения ребенка из ГФСС также производятся ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1 года. С января по апрель т.г. их получили 273 тыс. человек на общую сумму 31,1 млрд тенге , в апреле 218,4 тыс. человек на сумму 7,8 млрд тенге.

Напомним, Международный день защиты детей празднуют 1 июня в Казахстане.



