С начала года на счета вкладчиков ЕНПФ начислено более 661,7 млрд тенге инвестдохода

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пенсионные накопления казахстанцев увеличились с начала года на 879 миллиардов тенге. Об этом сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пенсионные активы АО «ЕНПФ» за первый квартал 2020 года увеличились на 879 млрд тенге. Таким образом, пенсионные накопления граждан превысили 11,7 трлн тенге, рост с начала 2020 года составил 8 %.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) и составила 11,4 трлн тенге, увеличившись за последние 12 месяцев на 21%.

Отметим, общее количество индивидуальных пенсионных счетов по всем видам взносов АО «ЕНПФ» превысило 10 млн.

На счета вкладчиков в первом квартале 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объеме 261,9 млрд тенге, что превысило показатели за первые 3 месяца 2019 года на 19%. Выплаты составили 45 млрд тенге, большая часть которых приходилась на выплаты по возрасту (16,7 млрд тенге), по выезду на ПМЖ за пределы РК (11,6 млрд тенге).

С начала 2020 года по состоянию на 1 апреля на счета вкладчиков ЕНПФ было начислено более 661,7 млрд тенге инвестиционного дохода, что на 564,8 млрд тенге больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Напомним, что за первый квартал 2019 года чистый инвестиционный доход составил всего 96,9 млрд тенге. При этом важно помнить, что в результате инвестиционной деятельности вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода всегда может варьироваться, и его необходимо рассматривать в долгосрочной перспективе. Как мы видим даже в сравнении двух показателей 2019 и 2020 года, инвестиционный доход – это величина не фиксированная, зависящая от стоимости финансовых инструментов и ситуации на финансовом рынке в целом. Поэтому возможное временное снижение величины инвестиционного дохода за счет отдельных финансовых инструментов в будущем компенсируется за счет диверсификации всего инвестиционного портфеля пенсионных активов в более длительном периоде», - добавили в ЕНПФ.