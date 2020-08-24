С начала года на дорогах Павлодарской области погибли 20 человек

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 299 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 20 человек погибли; ещё 425 травмированы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«23 августа, около 21.41, в городе Экибастуз, напротив дома 42 по улице Ауэзова, 30-летний водитель автомашины «Опель Омега», не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на 37-летнего пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте. В результате пешеход с травмами госпитализирована в больницу», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Водитель, по словам полицейских, был трезв. После ЧП он скрылся с места происшествия, но стражи порядка его нашли, он находится под подпиской о невыезде. Начато досудебное расследование по статье 345 части второй УК Республики Казахстан «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Машину водворили на штрафстоянку.

По сведениям ДП Павлодарской области, окончательное решение примет и меру наказания выберет суд.