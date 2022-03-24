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    09:57, 24 Март 2022 | GMT +6

    С начала года многодетные семьи получили пособия на сумму 54,4 млрд тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала 2022 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 490 тыс семей на общую сумму 54,4 млрд тенге, в том числе за февраль данный вид пособия получили 492,5 тыс семей на общую сумму 27,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

    Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2022 году составляют от 49 100 тенге (4 детей), 61 383 тенге (5 детей), 73 666 тенге (6 детей), 85 948 тенге (7 детей), с 8 детьми – 98 016 тенге, с 9 детьми – 110 268 тенге, с 10 детьми – 122 520 тенге, с 11 – 134 772 тенге, с 12 – 147 024 тенге, с 13 – 159 276 тенге, с 14 – 171 528 тенге, с 15 – 183 780 тенге, с 16 – 196 032 тенге или 12 252 тенге на каждого ребенка.

    Напомним, государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.


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