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С начала года многодетные семьи получили пособия на сумму 33,1 млрд тенге

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Февраля 2023, 10:12
С начала года многодетные семьи получили пособия на сумму 33,1 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе т.г. выплатами государственного пособия по многодетности в охвачено 532,6 тысяч семей на общую сумму 33,1 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей:

- с 4 детьми – 16,03 МРП, или 55 304 тенге;

- с 5 детьми – 20,04 МРП, или 69 138 тенге;

- с 6 детьми – 24,05 МРП, или 82 973 тенге;

- с 7 детьми – 28,06 МРП, или 96 807 тенге;

- с 8 и более детьми – по 4 МРП на каждого ребенка или по 13 800 тенге.

Напомним, государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

Необходимо отметить, что с 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 8,5%.


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