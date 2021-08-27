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С начала года многодетные семьи получили пособия на 164,6 млрд тенге

27 Августа 2021 12:30
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С начала года многодетные семьи получили пособия на 164,6 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по июль 2021 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 446,3 тыс. семей на общую сумму 164,6 млрд тенге. В июле 2021 года данный вид пособия получили 449,2 тыс. семей на общую сумму 23,6 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2021 году составляют от 46 760 тенге (4 детей), 58 457 тенге (5 детей), 70 154 тенге (6 детей), 81 852 тенге (7 детей), с 8 детьми – 93 344 тенге, с 9 детьми – 105 012 тенге, с 10 детьми – 116 680 тенге, с 11 – 128 348 тенге, с 12 – 140 016 тенге, с 13 – 151 684 тенге, с 14 – 163 352 тенге, с 15 – 175 020 тенге, с 16 – 186 688 тенге.

Напомним, новое государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.




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