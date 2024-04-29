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    16:00, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    С начала года казахстанцы сдали в полицию 422 единицы огнестрельного оружия

    казахстанцы сдали в полицию 422 единицы огнестрельного оружия
    Иллюстративное фото: пресс-служба КНБ РК

    Министерство внутренних дел РК продолжает акцию по выкупу у населения незаконно хранящихся боеприпасов и огнестрельного оружия. С начала года граждане сдали 422 единицы огнестрельного оружия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    К примеру, в Костанае 70-летний мужчина добровольно принес в органы полиции незарегистрированный автомат марки «АКМ» и 78 штук патронов к нему. Полиция установила, что мужчина нашел автомат в сумке на берегу реки Тобол. 

    - Акция продолжается. Все сданное оружие будет проверяться криминалистами, – заявил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев.

    Как сообщалдось ранее, в феврале в Алматинской области найдено три схрона с оружием. Изъято четыре автомата Калашникова и три магазина к нему, пистолет Макарова, карабин, охотничье ружье, а также 65 патронов различного калибра.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Полиция Борьба с преступностью Оружие
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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