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С начала года казахстанцам выплачено пенсий на более чем 2,2 трлн тенге
17 Октября 2022, 09:30

С начала года казахстанцам выплачено пенсий на более чем 2,2 трлн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 9 месяцев т.г. казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,2 трлн тенге. В сентябре из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 244,8 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 74,5 млрд тенге, солидарной пенсии – 170,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

По состоянию на 1 октября 2022 года численность пенсионеров составляет 2 млн 261 тыс. человек.

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 октября 2022 года составил 109 171тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.


Фото : gov.kz





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